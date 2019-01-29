Арсенал включив зниклого безвісти Салу в список гравців Кардіффа на матч АПЛ

Зниклий безвісти форвард Кардіффа Еміліано Сала внесений Арсеналом в програмку на матч 24-го туру АПЛ.

Працівники лондонського клубу включили Еміліано Салу в список футболістів Кардіффа на матч в 24-го туру чемпіонату Англії.

"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу

Нагадаємо, літак з Салою на борту зник над Ла-Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.

Поєдинок Арсенал – Кардіфф відбудеться сьогодні, 29 січня, стартовий свисток пролунає о 21:45.