Арсенал визначився з сумою, яку готовий заплатити Аяксу за Тальяфіко

Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії

Арсенал зацікавлений у придбанні аргентинського захисника Аякса Ніколаса Тальяфіко, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, англійський клуб планує придбати футболіста вже цієї зими. Сума трансферу може скласти близько 9 млн. євро. "Каноніри" шукають гравця через епідемію травм серед захисників команди. Наразі Арсеналу не можуть допомогти Сеад Колашинац, Лоран Кошельни, Начо Монреаль і Ектор Бельєрін.

26-річний Тальяфіко перейшов в Аякс в січні 2018 року з Індепендьєнте за 4 млн. євро. У нинішньому сезоні він провів за голландський клуб 16 матчів у всіх турнірах, став автором двох голів, а також віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з амстердамцями діє до літа 2022 року.

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