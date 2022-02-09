Хтось з працівників "канонінрів" на офіційному сайті приховав послання, яке принижувало Тоттенхем.

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Якщо відвідувач хотів покинути сторінку клубного магазину Арсенала без покупок, то в кутку міг натрапити на напис: "Твій кошик так само порожній, як кімната трофеїв Тоттенхема". Доволі жорсткий тролінг "шпор", які не мають жодних нагород з 2008 року, коли виграли Кубок англійської ліги.

Арсенал швидко прибрав "пасхалку" і виправдався. Мовляв, хтось із працівників оформив повідомлення без дозволу керівництва.

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