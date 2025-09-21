Арсенал та Манчестер Сіті зійшлися в центральному матчі 5-го туру АПЛ. Результат і звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Останнім часом "дербі колишніх клубів Зінченка" стало дуже гарячим. Аналогічний матч минулого сезону завершився побиттям Ман Сіті 5:1, і команда Гвардіоли явно була заряджена брати реванш. Настрій у суперників був чудовий – у попередньому турі АПЛ вони здобули розгромні перемоги по 3:0, а посеред тижня в ЛЧ по 2:0.

Лідери Ман Сіті назвали найскладніших суперників у ЛЧ та АПЛ – вибір одностайний

Перший ж небезпечний момент завершився голом Сіті на 9-й хвилині. Відзначився Холанд, який часто емоційно "кипить" у матчах проти Арсенала. Ерлінг в оточенні трьох суперників проштовхнув м'яч на вільного Рейндерса, який розігнав контратаку. Холанд побіг відкриватися в карний майданчик, отримав передачу від Тіджані і спокійно розібрався з Райєю. Норвежця не встиг накрити Саліба, який повернувся після травми та витіснив переконливого Москеру.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Арсенал був схожим на свою версію проти Ліверпуля три тижні тому. Підопічні Артети ніби й більше володіють м'ячем, тиснуть, але реальної гостроти вкрай мало. Натомість Ман Сіті дозволяв собі речі, які раніше здавались абсурдними для команди Гвардіоли. Наприклад, Доннарумма постійно виносив м'яч верхом і відверто затримував час.

У "канонірів" вже звично найбільш активним був Мадуеке. Ноні двічі бив сам – дуже неточно і сейв Доннарумми. Джіджі був напоготові і під час дуже гострої подачі правого вінгера Арсенала, яка дивом пролетіла повз голови партнерів.

Артета вже у перерві втручається двома замінами. Вихід Езе замість Меріно напрошувався – іспанець провалив роль Едегора. Натомість заміна Мадуеке на Саку дещо здивувала. Ноні ледь не єдиний добирався до воріт Ман Сіті.

Знову тиску "канонірів" бракує конкретики, навіть фірмові кутові сьогодні не пішли. Натомість Холанд ледь не поклав другий у контратаці. Доку вивів Ерлінга на рандеву з Райєю, однак цього разу бомбардир Сіті безхитрісно пробив у кіпера. Езе виявився останнім захисником і панічним виносом вліпив у Райса – на щастя для Арсенала, м'яч відлетів над воротами.

Гвардіола зміцнив свій "безсоромний автобус". Захисник Аке вийшов замість Фодена, а Холанд поступився місцем опорнику Ніко. Доннарумма нарешті отримав жовту за затримку часу. Пеп кумедно поцілував четвертого арбітра, однак "ніжності" не спрацювали. Крейг Поусон підняв табло зі 7 компенсованими хвилинами.

На 93-й оборона Ман Сіті таки тріснула, а джокери Артети показали себе. Езе м'яким закиданням запустив Мартінеллі, який елегантно перекинув Доннарумму. Італієць вперше пропустив у светрі "містян".

1:1 – нічия, яка виглядає справедливою і неабияк тішить Ліверпуль. Арсенал (друге місце) відстає від "червоних" на 5 очок, а Ман Сіті (дев'яте) аж на 8.

Манчестер Юнайтед переміг Челсі та піднявся у топ-10 – вилучення на 5-й хвилині, хід "конем" Марески