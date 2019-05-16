Арсенал вирішив не брати Мхітаряна на фінал Ліги Європи, щоб уникнути можливих конфліктів

Лондонський Арсенал не хоче ризикувати безпекою гравців перед матчем проти Челсі.

Генріх Мхітарян не зможе зіграти у вирішальному матчі Ліги Європи, повідомляє The Times.

Мхітарян може зіграти в фіналі Ліги Європи в Баку, – МЗС Азербайджану

Вірменський футболіст залишиться в Англії і не поїде з командою в Баку з міркувань безпеки. Азербайджан і Вірменія перебувають у стані конфлікту через територіальні суперечки. Раніше з цієї причини Мхітарян пропустив матч групового етапу Ліги Європи з Карабахом.

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Нагадаємо, матч між Арсеналом та Челсі відбудеться 29 травня.