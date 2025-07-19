Арсенал ненароком підтвердив свій наступний трансфер у це міжсезоння. Як повідомляє Goal, лондонці опублікували фотогалерею, присвячену переходу Ноні Мадуеке, але серед знімків виявився кадр з інтерв’ю Крістіана Москери – захисник Валенсії був у тренувальному одязі Арсенала та відповідав на запитання клубної медіакоманди.

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Фото оперативно видалили, однак фанати встигли його заскринити – і тепер очевидно, що трансфер 21-річного іспанського центрбека практично оформлено. Москера уже два сезони демонструє стабільну гру в Ла Лізі, а також має досвід виступів за молодіжну збірну Іспанії.

У минулому сезоні в Арсеналі неодноразово випадали основні центрбеки Вільям Саліба та Габріел, тож підписання Москери має додати глибини складу. Цікаво, що свого часу Крістіан починав спортивну кар’єру з баскетболу та футзалу, перш ніж обрати футбол і перейти з аматорських клубів до системи Валенсії.

Очікується, що офіційне оголошення відбудеться найближчим часом, а сам футболіст приєднається до Арсенала на азійському зборі.

OFFICIAL: Christhian Mosquera joins Arsenal from Valencia in a deal worth £18million.



Arsenal accidentally uploaded one of the Spaniard’s media photos amongst the Noni Madueke ones. pic.twitter.com/DSzx7Yrlfv — now.arsenal (@now_arsenaI) July 18, 2025

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