Наставник Арсеналу Мікель Артета вимагає термінового приїзду форварда Віктора Дьокереша в Азію, незважаючи на те, що його трансфер ще не оформлений.

Арсенал погодив зі Спортінгом трансфер Дьокереша: "каноніри" заплатять 63,5 млн євро + 10 млн євро у вигляді бонусів. Після того, як "леви" дотиснули Арсенал у своїх вимогах і фінансових запитах, португальський клуб дозволив Дьокерешу відправитися до Англії. Про це інформує MaisFutebol.

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Віктор прибуде до Лондона найближчим часом для проходження звичайного медичного обстеження і остаточного завершення трансферу. Як тільки це відбудеться, форвард відразу ж вилетить до Азії, де Арсенал наразі перебуває на передсезонних зборах.

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