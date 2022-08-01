Сер Алекс Фергюсон у свої 80 років зберігає непогане почуття гумору.

Легенда Манчестер Юнайтед днями відвідав кінні скачки, де перетнувся з Френкі Детторі. Це зірковий жокей, який палко вболіває за Арсенал.

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Фергюсон не змарнував нагоди потролити прихильника "канонірів". Шотландець обійняв Детторі і сказав на камери: "Френкі добре знає цю цитату. Цього сезону Арсенал вилетить у нижчий дивізіон! Він сам сказав мені це".

Додамо, що минулий розіграш АПЛ лондонці завершили п'ятими, а МЮ лише шостим. Новий сезон стартує вже цієї п'ятниці, коли Зінченко і компанія поїдуть в гості до Крістал Пелас.

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