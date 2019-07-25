Арсенал викупив захисника Сент-Етьєна і відразу віддав його в оренду

Французький захисник Вілліам Саліба став гравцем лондонського Арсенала.

Захисник Сент-Етьєна Вілліам Саліба підписав довгостроковий контракт з Арсеналом, умови якого не розголошуються, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Зазначається, що в наступному сезоні він виступатиме за Сент-Етьєн на правах оренди. До Арсенала він приєднається через рік, з сезону-2020/21.

18-річний француз в минулому сезоні провів 19 матчів за Сент-Етен у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його в 12 мільйонів євро.

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