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Арсенал викупив захисника Сент-Етьєна і відразу віддав його в оренду

20:03 256 Читать на русском
Арсенал викупив захисника Сент-Етьєна і відразу віддав його в оренду
Вілліам Саліба / фото: Арсенал

Французький захисник Вілліам Саліба став гравцем лондонського Арсенала.

Захисник Сент-Етьєна Вілліам Саліба підписав довгостроковий контракт з Арсеналом, умови якого не розголошуються, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Зазначається, що в наступному сезоні він виступатиме за Сент-Етьєн на правах оренди. До Арсенала він приєднається через рік, з сезону-2020/21.

18-річний француз в минулому сезоні провів 19 матчів за Сент-Етен у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його в 12 мільйонів євро.

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