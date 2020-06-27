Арсенал викладе чималу суму за лідера Атлетіко

Зірковий легіонер мадридського клубу Томас Партей не проти перебратись на Туманний Альбіон.

Півзахисник мадридського Атлетіко Томас Партей близький до переходу у лондонський Арсенал, повідомляє видання Football Ghana.

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ЗМІ ще кілька місяців тому повідомляли про переговори ганця з "канонірами", однак не були впевнені в тому, чи зможуть лондонці задовольнити апетити "матрацників". За даними джерела, Арсенал визначився з подальшими планами щодо 27-річного футболіста і викупить його за майже 50 млн євро, активувавши відповідну опцію у контракті. Угода має відбутися найближчим часом.

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Нагадаємо, Партей виступає в Атлетіко з 2012 року і встиг за цей час стати переможцем Ліги Європи і Суперкубка УЄФА. У поточному сезоні провів за "матрацників" 39 матчів у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши один асист. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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