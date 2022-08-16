Голкіпер Арсенала Рунар Алекс Рунарссон ще один сезон проведе в іншому клубі.

Ісландець перейшов у Аланьяспор на правах оренди. Угода розрахована на один сезон, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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До слова, Рунарссон минулу кампанію також провів у іншому клубі. Оренда в бельгійський Льовен допомогла Алексу стати основним голкіпером збірної Ісландії. В Лондоні він майже не отримував шансів, зігравши лише 1 матч в АПЛ.

Варто зауважити, що це вже другий голкіпер, якому не знайшлося місця в команді Мікеля Артети. Раніше Арсенал продав Бернда Лєно у Фулхем, оскільки німець без шансів програв конкуренцію Арону Ремсдейлу.

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