Лондонський клуб неабияк розчистив склади своїх команд перед стартом нового сезону.

Арсенал вирішив не продовжувати контракти 22 гравців. Футболісти покидають клуб 30 червня на правах вільних агентів, повідомляє офіційний сайт. Здебільшого, це представники молодіжних колективів.

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У списку опинилися два гравці головної команди – Мохамед Елнені та Седрік Соареш. Єгиптянин і португалець давно в клубі, але протягом останніх сезонів майже не грають.

Також з Арсенала йде зірка жіночої команди Вів'єн Мідема, яка забила 124 голи у 166 матчах за "канонірів" і виграла чемпіонат Англії-2018/19.