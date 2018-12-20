Арсенал відкритий до пропозицій щодо Озіла

Німецький півзахисник Месут Озіл може покинути Арсенал вже в січні.

Лондонський Арсенал відкритий до пропозицій щодо півзахисника Месута Озіла, повідомляє The Independent.

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Головний тренер "канонірів" Унаї Емері не розраховує на футболіста і готовий попрощатись із ним вже цього січня.

Раніше Месут оголосив про завершення виступів у збірній Німеччини через конфлікт з президентом НФС Райнхардом Грінделем, який був незадоволений фотографією півзахисника з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

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