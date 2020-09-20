Арсенал приймав Вест Хем у 2 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Вест Хем.

Арсенал на правах господаря поєдинку відкрив рахунок завдяки влучному удару головою від Ляказетта. Проте ще до перерви гості зуміли знову вирівняти становище.

Несподіване фіаско манкуніанців у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 1:3

У другому таймі гра була рівною. Коли здавалось, що нічия неминуча, "каноніри" красивою комбінацією організували переможний гол.

Український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко провів на полі лише 11 хвилин, вийшовши на заміну у другому таймі.

Арсенал здобув перемогу над Вест Хемом: 11 хвилин Ярмоленка як вирок, Боуен не вражає, а "каноніри" роблять заявку на ЛЧ