Арсенал – Вест Хем – 2:1 – відео голів та огляд матчу
09:34 - Читать на русском
Арсенал приймав Вест Хем у 2 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Вест Хем.
86’ Едвард Нкетія
Майкл Антоніо 45’
45’ Майкл Антоніо
86’ Едвард Нкетія
Арсенал на правах господаря поєдинку відкрив рахунок завдяки влучному удару головою від Ляказетта. Проте ще до перерви гості зуміли знову вирівняти становище.
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У другому таймі гра була рівною. Коли здавалось, що нічия неминуча, "каноніри" красивою комбінацією організували переможний гол.
Український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко провів на полі лише 11 хвилин, вийшовши на заміну у другому таймі.
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