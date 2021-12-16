Арсенал впевнено здолав Вест Хем у поєдинку 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Арсенал – Вест Хем на Футбол 24.

Перша половина гри проходила за переваги Арсенала, проте Фабіанскі своїми сейвами не давав "канонірам" відзначитись. А от одразу по перерві Ляказетт вивів Мартінеллі фактично один на один, а бразилець холоднокровно пробив у дальній кут.

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Арсенал продовжував атакувати та заробив пенальті – Цоуфал збив Ляказетта та отримав другу жовту картку, проте Фабіанскі відбив удар з позначки. Втім, "каноніри" таки забили вдруге – Сміт-Роу протягнув м'яч та з лінії штрафного поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Арсенал набрав 29 очок та піднявся на 4 місце, а Вест Хем з 28 пунктами опустився на п'яту сходинку.