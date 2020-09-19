Вест Хем зазнав поразки у матчі першого туру АПЛ, що зробило розмови навколо близької відставки Девіда Мойєса ще гучнішими. Шотландський наставник, однак, гнув свою лінію, що знову негативно позначилось на Ярмоленку – Андрій залишився у запасі. Арсенал же тиждень тому розгромив Фулхем, тож на Олімпійському стадіоні "каноніри" вважалися беззаперечними фаворитами. Здавалося, що у "молотобійців" немає шансів.

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Втім, перший тайм виявився дуже поганим для обох команд. У стартові 20 хвилин на полі взагалі нічого цікавого не відбувалося, за виключенням падіння Боуена у штрафному "гуннерів", однак Майкл Олівер справедливо проігнорував пірнання Джаррода. Був також удар головою метрів з шести у виконанні Огбонни на початку зустрічі, але він виявився дуже слабким – Лєно спокійно спіймав м'яч. Арсенал не мав і таких моментів, однак саме підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок на 25-й хвилині: Сака розігнав атаку й запустив Обамеянга на лівий край карного майданчика, той подав на лінію воротарського, а Ляказетт замкнув – 0:1! В цьоме епізоді була підозра на офсайд, але VAR встав на бік гостей.

На 30-й хвилині Арсенал міг подвоїти перевагу, однак Сака після передачі від Вілліана та вривання у штрафний вистрілив над поперечиною. Після цього Вест Хем перехопив ініціативу ледь не заробивши пенальті на 38-й хвилині – це Габріел підіграв собі рукою й залишився непоміченим арбітрами, хоча цілком можливо, що вони просто розцінили момент як гру плечем. За новими рекомендаціями такий варіат цілком реальний.

can someone please explain the handball rule to me

pic.twitter.com/FbZYQxcq1X — Therese (@ThereseUTD) September 19, 2020

Це був єдиний момент Вест Хема у другій половині першого тайму – окрім голу. "Молотобійці" зуміли зрівняти перед самим свистком на перерву: Соучек розігнав атаку та віддав передачу на правий край штрафного, Фредерікс одразу ж прострілив, а Антоніо замкнув метрів з шести – 1:1. Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

Другий тайм Арсенал розпочав активно, однак нічого гострішого за заблокований удар Сака у перші десять хвилин гості створити не змогли. Вест Хем відповідав: на 51-й хвилині Масуаку стріляв з дистанції значно вище воріт, а на 53-й він же навісив на Антоніо – Майкл пробивав метрів з трьох, однак влучив у Лєно. Крім того, до 60-ї хвилини "молотобійці" заробили низку кутових і стандартів, однак гостроти, знову ж таки, витиснути не вдалося.

Лєно нудьгував до 67-ї хвилини, коли Антоніо замкнув подачу Масуаку ударом у поперечину. Потім голкіпер "гуннерів" випустив м'яч з рук, дозволивши Антоніо пробити по воротах – постріл накрив Габріел. Через п'ять хвилин удар Соучека з дистанції вже ніхто не накривав, але Томаш не влучив у площину.

Мікель Артета ще на 64-й хвилині випустив на поле Пепе, а на 77-й хвилині додав до атаки Нкетію, однак Арсеналу вдалося лише вирівняти хід гри – але біля воріт Фабіанскі було сухо. Тиск Вест Хема до того часу також здувся, тож Девід Мойєс наважився кинути у бій Ярмоленка. Андрій вийшов на поле на 83-й хвилині, а на 85-й "молотобійці" отримали шанс вийти вперед внаслідок прострілу Фредерікса на дальню стійку – Соучек трішечки не дотягнувся до м'яча. Покарання за марнотратство виявилось миттєвим: Сака розрізав оборону пасом на Себальйоса, який з лівого краю штрафного покотив на лінію воротарського – Нкетія замкнув у порожні. 1:2!

Вест Хем намагався щось організувати на останніх хвилинах, але у господарів не вийшло нічого. Не запам'ятався і Ярмоленко, який встиг лише раз виконати подачу – невдало. Зрештою, дива не сталося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала.

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