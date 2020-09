Вест Хем зазнав поразки у матчі першого туру АПЛ, що зробило розмови навколо близької відставки Девіда Мойєса ще гучнішими. Шотландський наставник, однак, гнув свою лінію, що знову негативно позначилось на Ярмоленку – Андрій залишився у запасі. Арсенал же тиждень тому розгромив Фулхем, тож на Олімпійському стадіоні "каноніри" вважалися беззаперечними фаворитами. Здавалося, що у "молотобійців" немає шансів.

Втім, перший тайм виявився дуже поганим для обох команд. У стартові 20 хвилин на полі взагалі нічого цікавого не відбувалося, за виключенням падіння Боуена у штрафному "гуннерів", однак Майкл Олівер справедливо проігнорував пірнання Джаррода. Був також удар головою метрів з шести у виконанні Огбонни на початку зустрічі, але він виявився дуже слабким – Лєно спокійно спіймав м'яч. Арсенал не мав і таких моментів, однак саме підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок на 25-й хвилині: Сака розігнав атаку й запустив Обамеянга на лівий край карного майданчика, той подав на лінію воротарського, а Ляказетт замкнув – 0:1! В цьоме епізоді була підозра на офсайд, але VAR встав на бік гостей.

На 30-й хвилині Арсенал міг подвоїти перевагу, однак Сака після передачі від Вілліана та вривання у штрафний вистрілив над поперечиною. Після цього Вест Хем перехопив ініціативу ледь не заробивши пенальті на 38-й хвилині – це Габріел підіграв собі рукою й залишився непоміченим арбітрами, хоча цілком можливо, що вони просто розцінили момент як гру плечем. За новими рекомендаціями такий варіат цілком реальний.

