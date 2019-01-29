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Арсенал узгодив з Барселоною перехід Деніса Суареса

17:27 134 Читать на русском
Арсенал узгодив з Барселоною перехід Деніса Суареса
Деніс Суарес / Фото David Ramos

Півзахисник Барселони Деніс Суарес продовжить кар'єру на Туманному Альбіоні.

Деніс Суарес найближчим часом одягне футболку лондонського Арсенала, повідомляє Cadena Cope.

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Іспанський хавбек перейде в табір "канонірів" на правах оренди до кінця сезону. За інформацією видання, в угоді буде прописана можливість подальшого викупу гравця, за якою каталонський клуб отримає 20 млн євро.

Варто відзначити, що чинний контракт 25-річного хавбека з Барселоною розрахований до 2020 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Суарес провів лише 2 матчі.

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