Арсенал узгодив з Барселоною перехід Деніса Суареса

Півзахисник Барселони Деніс Суарес продовжить кар'єру на Туманному Альбіоні.

Деніс Суарес найближчим часом одягне футболку лондонського Арсенала, повідомляє Cadena Cope.

Барселона веде переговори з клубом АПЛ щодо продажу Малкома

Іспанський хавбек перейде в табір "канонірів" на правах оренди до кінця сезону. За інформацією видання, в угоді буде прописана можливість подальшого викупу гравця, за якою каталонський клуб отримає 20 млн євро.

Варто відзначити, що чинний контракт 25-річного хавбека з Барселоною розрахований до 2020 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Суарес провів лише 2 матчі.

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