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Арсенал узгодив трансфер Марі – за іспанця заплатять вдвічі менше, ніж Шахтар вимагав за Матвієнка

12:06 211 Читать на русском
Арсенал узгодив трансфер Марі – за іспанця заплатять вдвічі менше, ніж Шахтар вимагав за Матвієнка
Пабло Марі / фото із відкритих джерел

Лондонський Арсенал нарешті знайшов нового центрального захисника. Микола Матвієнко так і не дочекався успішного завершення переговорів.

Іспанський захисник Фламенго Пабло Марі перейде в Арсенал до закриття зимового трансферного вікна, стверджує Goal.com.

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За інформацією видання, "каноніри" візьмуть футболіста в оренду з правом викупу його контракту наступного літа. Загальна сума угоди оцінюється у 15 млн євро.

Зазначається, що домовленість про трансфер між клубами вже досягнута. Марі прилітав до Англії минулої суботи для проходження медогляду, але вже в неділю повернувся до Бразилії. Проте, переговори продовжилися і увінчалися успіхом. Фламенго вже дав згоду Марі повернутися в Лондон для завершення трансферу.

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До слова, ще одним варіантом Арсенала для підсилення центру захисту був Микола Матвієнко, але Шахтар не захотів відпускати гравця збірної України за суму меншу, ніж 30 млн. Такж "гірників" не влаштувала пропозиція з орендою.

Додамо, що Пабло Марі провів 30 матчів за Фламенго у всіх турнірах, відзначившись трьома голами. Він допоміг команді вперше з 1981 року виграти Кубок Лібертадорес. Крім того, іспанець разом з "червоно-чорними" став чемпіоном Бразилії, а також вийшов у фінал КЧС-2020 року, де мінімально поступився Ліверпулю.

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blog_ava
Шахтар не відпустить Матвієнка в Арсенал на правах оренди, – журналіст
08:57
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Теги
Пабло Марі Пабло Марі Арсенал Арсенал Англія Трансфери Микола Матвієнко Микола Матвієнко Трансфери Чемпіонату Англії
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