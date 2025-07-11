Арсенал посилить свою команду 23-річним нападником. "Каноніри" узгодили з Челсі умови переходу Ноні Мадуеке, як повідомляє Фабріціо Романо.

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Арсенал заплатить "синім" 50 мільйонів фунтів. В угоді передбачені також бонуси. Сам Мадуеке вже погодив контракт з "канонірами" на п'ять років.

Варто зауважити, що обидва клуби охоче співпрацюють, і це вже не перший гравець Челсі, який опиниться в Арсеналі. Кепа Аррісабалага, Кай Хаверц, Жоржинью та Стерлінг вже переходили від "синіх" до "канонірів".

Ноні Мадуеке провів в Челсі два з половиною сезони, відіграв 67 матчів та оформив 13 голів.

EXCLUSIVE: Noni Madueke to Arsenal, here we go! Fee agreed in excess of £50m with add-ons included, green light from Chelsea.



Madueke already agreed five year deal at Arsenal days ago and he’s now set to complete the move.



The winger leaves #CFC to join #AFC. pic.twitter.com/Cjeqnlswle — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025

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