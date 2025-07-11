Арсенал узгодив перехід зіркового вінгера – Артета купує п'ятого гравця з Челсі
Вінгер Челсі Ноні Мадуеке незабаром перейде в Арсенал.
Арсенал посилить свою команду 23-річним нападником. "Каноніри" узгодили з Челсі умови переходу Ноні Мадуеке, як повідомляє Фабріціо Романо.
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Арсенал заплатить "синім" 50 мільйонів фунтів. В угоді передбачені також бонуси. Сам Мадуеке вже погодив контракт з "канонірами" на п'ять років.
Варто зауважити, що обидва клуби охоче співпрацюють, і це вже не перший гравець Челсі, який опиниться в Арсеналі. Кепа Аррісабалага, Кай Хаверц, Жоржинью та Стерлінг вже переходили від "синіх" до "канонірів".
Ноні Мадуеке провів в Челсі два з половиною сезони, відіграв 67 матчів та оформив 13 голів.
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