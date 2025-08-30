Арсенал домовився про перехід захисника П'єра Інкап'є з Байєра, як повідомляє The Athletic. "Каноніри" також узгодили особистий контракт з 23-річним еквадорцем.

Захисник приєднається до Арсенала на правах оренди із правом викупу за 52 мільйони євро, а також Байєр отримає 10% від майбутнього перепродажу Інкап'є. Очікується, що П'єро вирушить до Англії найближчими днями і пройде медогляд.

Додамо, що еквадорець буде другим найдорожчим захисником Арсенала. У сезоні 2021/22 "каноніри" заплати за Бена Вайта 58 мільйонів євро.

До слова, Інкап'є приєднався до Байєра у 2021 році. Загалом він відіграв за леверкузенців у 166 матчах, в яких забив сім голів та віддав п'ять асистів. З клубом П'єр виграв титул чемпіона Німеччини, Кубок та Суперкубок.

23-річний захисник може зіграти не лише в центрі оборони, а й на лівому фланзі. Тому Інкап'є доведеться конкурувати з Олександром Зінченком, Ріккардо Калафйорі та Майлзом Льюїсом-Скеллі.

