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Арсенал узгодив оренду Коутінью, – L'Equipe

17:47 921 Читать на русском
Арсенал узгодив оренду Коутінью, – L'Equipe
Філіппе Коутінью / AFP

Півзахисник іспанської Барселони Філіппе Коутінью найближчий сезон може провести в лондонському Арсеналі.

"Каноніри" близькі до оренди бразильського атакувального хавбека, повідомляє L'Equipe.

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Раніше стало відомо, що Барселона готова віддати Коутінью в оренду за 27-30 млн євро. На такий крок "блаугранас" пішли через те, що жоден клуб у літнє трансферне вікно не проявив предметного інтересу до 27-річного бразильця. Трансфер на Емірейтс – шанс півзахисника повернутися до АПЛ, де він став зіркою завдяки виступам у складі Ліверпуля.

У минулому сезоні Прімери Філіппе Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами. У січні 2018-го Барселона заплатила за його перехід 120 млн євро плюс бонуси.

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