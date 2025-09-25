Арсенал наблизився до збереження одного з ключових гравців свого складу.

Лондонський клуб та центрбек Вільям Саліба досягли усної домовленості щодо продовження контракту, стверджує топ-інсайдер Девід Орнстейн. Найближчими днями очікується офіційне оголошення.

Форвард Арсенала отримав серйозну травму – гравця купили влітку за солідні кошти

За чинною угодою Саліба залишається всього 2 роки, що провокувало інші топ-клуби. Зокрема, Реал постійно фігурував у чутках про переманювання француза. Втім, Арсенал зміг домовитися з 24-річним центрбеком, якого портал Transfermarkt оцінює у 80 млн євро. Це найбільший цінник у світі серед захисників (стільки ж мають Кубарсі, Хакімі та Бастоні).

Нагадаємо, Арсенал ще влітку 2019-го придбав Саліба у Сент-Етьєна за 30 млн євро. Вільяма три сезони "муштрували" в орендах на батьківщині, а потім він став одним з найкращих оборонців Європи. Наразі француз провів за Арсенал 139 матчів, оформивши 7 голів та 3 асисти.

Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл і Тоттенхем вийшли до 1/8 фіналу Кубка ліги – Палінья забив бісіклетою