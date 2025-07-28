Арсенал визначився з планами на Олександра Зінченка та Леандро Троссара, яких активно сватали в інші клуби.

Українець та бельгієць залишаться у складі "канонірів" на наступний сезон, стверджує Football Transfers.

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Зінченко на початку цього трансферного вікна попросив у Арсенала дозвіл на пошуки іншого клубу. Втім, ні Мілан, ні жоден інший претендент не виявився достатньо наполегливим для здійснення переходу. Після кількох розмов з Мікелем Артетою 28-річний українець погодився залишитися в клубі ще на сезон. Якщо Зінченку не запропонують новий контракт, то наступного літа він стане вільним агентом.

Схожа ситуація у 30-річного Троссара. Продовжити контракт з Арсеналом поки не вдається, але й гідних претендентів немає. Артета вирішив зберегти 2 досвідчених універсалів, які можуть знадобитися у насиченій кампанії з 4 турнірами.

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