Вулверхемптон в рамках поєдинку 24-го туру АПЛ проти Арсенала не зміг зачепитись за очки (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Арсенал приїхав у гості до Вулверхемптона, маючи надзвичайно важливе завдання. Внаслідок несподіваної поразки Тоттенхема та осічки МЮ "каноніри" отримали змогу обійти у таблиці обох – підопічні Мікеля Артети могли вийти на п'яту сходинку, наблизившись до зони ЛЧ впритул. Втім, для цього необхідно було здобути перемогу над непоступливими "вулвз".

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Команди підходили до зустрічі у оптимальних складах. Господарі вже звикли до відсутності Болі, Москери та Нету, а лондонцям не міг допомогти лишень Томіясу. Крім того, Лєно у день матчу підхопив коронавірус, однак він вже давно не основний.

Як і очікувалось, перший тайм не потішив великою кількістю моментів (занадто вже сухі матчі проводить Вулверхемптон). Підопічні Бруну Лаже коротко розігрували м'яч і намагалися завершити атаки прострілами та подачами – в одній з таких спроб Хіменес навіть спробував перекинути Ремсдейла з-за меж штрафного (вийшло точно в руки Аарону). Арсенал ставив на позиційну роботу з контролем м'яча, але темп сильно збивала величезна кількість єдиноборств.

Ніщо не натякало на гол. Він міг з'явитись лишень випадково – і саме так все і сталося на 25-й хвилині, коли "каноніри" вийшли вперед. Мартінеллі виконав подачу, Са не встиг на перехоплення й зіткнувся з Ляказеттом, а м'яч рикошетом від Александра відлетів на Габріеля Магальяна. Той впевнено розстріляв ворота. 0:1!

У наступні 20 хвилин малюнок матчу залишався таким же уривчастим, а моментів майже не виникало. До перерви можна згадати тільки класний постріл Семеду з-за меж штрафного у ближній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! От і вся гострота. На перерву команди відправились за мінімальної переваги Арсенала.

Другий тайм розпочався без замін як у кадровому плані, так і в ігровому. До кінця 60-х хвилин Вулверхемптон зумів створити лишень дальній удар Поденсе та замикання кутового у виконанні у виконанні Дендонкера. В обох випадках м'яч полетів дуже високо. У Арсенала не було і таких моментів. Втім, швидкості на полі зростали, а кількість боротьби не зменшувалась.

Ці два фактори на 69-й хвилині серйозно змінили хід зустрічі. Мартінеллі втратив м'яч на фланзі й спробував зірвати вкидання з ауту грубим поштовхом у Поденсе, але Даніель встиг жбурнути м'яч на хід свіжому Шікінью. Габріель швидко побіг за бразильцем, збивши і його – це був зрив атаки. Майкл Олівер дав свисток і показав по жовтій картці за неспортивну поведінку та фол. Арсенал залишився у меншості.

Наступні 20 хвилин стали найцікавішими у зустрічі. Вулверхемптон моментально міг реалізувати чисельну більшість – після подачі зі штрафного Соареш підрізав м'яч у власні ворота, однак гол не зарахували через офсайд у Хіменеса. Арсенал же всього через хвилину отримав шикарну нагоду подвоїти перевагу внаслідок розрізного пасу на Ляказетта – нападник вийшов віч-на-віч з Са й пробив у дальній кут! Анрі в таких ситуаціях забивав 10 з 10-ти, а от Александр трішечки не влучив.

Після цього "вулвз" остаточно захопили ініціативу, притиснувши "канонірів". Під кінець зустрічі Бруну Лаже навіть перейшов на схему з трьома форвардами. Моменти не змусили на себе чекати. Так, на 74-й хвилині Ремсдейл не зміг перехопити подачу з правого флангу на лівий край штрафного, а Саїсс зумів пробити з розвороту – втім, Аарон встиг піднятись і парирувати його потужний удар. На 83-й же Шікінью бив з мінімальної відстані після скидки від Хіменеса, але Уайт виніс м'яч з лінії воріт!

На жаль для вболівальників Вулверхемптона (а також Тоттенхема та МЮ), конвертувати шалену перевагу над "автобусом" Арсенала у бодай ще один небезпечний епізод (не кажучи вже про гол) господарям не вдалося. Арсенал вистояв. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Мікеля Артети.

Таким чином, Арсенал набрав 39 очок, піднявшись на п'яту позицію в турнірній таблиці. У МЮ теж 39, але "червоні дияволи" мають гіршу різницю м'ячів – при цьому лондонці зіграли на один матч менше. Від Тоттенхема "каноніри" відірвались на три залікових бали, а до зони ЛЧ їм не вистачає всього одного. Вулверхемптон з 34 пунктами залишається восьмим.

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