Арсенал цікавиться одноклубником Маліновського в Генку

Півзахисник Генка Леандро Троссар може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

23-річний вінгер Генка Леандро Троссар потрапив в сферу інтересів лондонського Арсенала, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, футболіст може покинути свій клуб за суму в 12,5 мільйонів євро.

"В Арсеналі сказали мені, що Леандро володіє дуже цікавим профілем для них, і вони уважно стежать за ним з серпня. Вони також додали, що йому буде краще залишитися в Генку ще на рік", – заявив агент гравця Джозі Комхаїр.

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Відзначимо, що в нинішньому сезоні на рахунку Троссара 16 голів і 4 гольові передачі в 19 матчах за Генк, а його контракт з клубом закінчується влітку 2021 року.