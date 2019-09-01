Арсенал – Тоттенхем: стартові склади на центральний матч туру АПЛ

Дербі Північного Лондона на полі Арсенала є головним поєдинком 4-го туру англійської Прем'єр-ліги. Склади команд та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Арсенал приймає Тоттенхем у 4-му турі АПЛ. Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом. Відеотрансляцію можна дивитися на каналі Setanta Sports. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію матчу.

"Каноніри" не програвали дербі Північного Лондона в АПЛ на власному полі з 2010-го року. До того ж Арсенал краще розпочав сезон – 6 пунктів у 3 турах. "Шпори", у свою чергу, здобули лише 4 бали за 3 матчі, відібравши очки в Манчестер Сіті.

Стартові склади команд:

Арсенал: Лєно – Мейтленд-Найлз, Папастатопулос, Луїс, Колашинац – Торрейра, Гендузі, Джака – Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасні: Мартінес, Санчес, Віллок, Себальйос, Озіл, Мхітарян, Нельсон.

Тоттенхем: Льоріс – Санчес, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сіссоко, Вінкс – Ламела, Еріксен, Сон – Кейн.

Запасні: Гассаніга, Ор'є, Девіс, Скіпп, Ло Чельсо, Аллі, Моура.

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