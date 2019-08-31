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Арсенал – Тоттенхем: прогноз на матч АПЛ

14:40 56 Читать на русском
Арсенал – Тоттенхем: прогноз на матч АПЛ
Арсенал – Тоттенхем: прогноз на матч АПЛ 01.09.2019 / офіційний сайт АПЛ

Арсенал прийматиме Тоттенхем у матчі 4-го туру АПЛ. Який прогноз на поєдинок, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок Арсенал – Тоттенхем відбудеться у неділю, 1 вересня, у Лондоні на стадіоні Емірейтс. Початок матчу о 18:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Арсенал – Тоттенхем, прогноз букмекерів на матч АПЛ

Фахівці британської контори William Hill вважають Арсенал фаворитом зустрічі. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Натомість імовірний успіх "шпор" оцінюється у 2,9, а нічия – 3,6.

Австрійці з Bwin схожої думки. Тут також коефіцієнт на успіх команди Унаї Емері складає 2,35. Перемогу гостей оцінюють у 2,9. А на нічийний підсумок матчу можна поставити з коефіцієнтом 3,6.

Після трьох турів Арсенал набрав 6 очок та посідає 3-є місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. В активі Тоттенхема на 2 пункти менше і 7 сходинка.

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