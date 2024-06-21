Захисник Фенербахче Ферді Кадіоглу цього літа може опинитися в одному з топ-чемпіонатів.

Лівий фулбек збірної Туреччини став трансферною ціллю Арсенала. Видання ajansspor, стверджує, що Мікель Артета дав згоду на покупку 24-річного футболіста.

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Лондонці вже почали торги з Фенербахче, запропонувавши 20 мільйонів євро. Втім, це на 5 мільйонів менше, ніж готова заплатити Борусія Д. Нурі Шахін, який недавно очолив "джмелів, попросив клуб купити Ферді Кадіоглу.

Наразі обидва клуби далекі від оформлення трансферу, оскільки керівництво турецького клубу розраховує заробити щонайменше 30 мільйонів і поки не збирається йти на поступки.