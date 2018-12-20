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Арсенал та Тоттенхем оштрафують за неспортивну поведінку гравців

22:05 59 Читать на русском
Арсенал та Тоттенхем оштрафують за неспортивну поведінку гравців
Арсенал – Тоттенхем / Фото Reuters

FA не залишила поза увагою інцидент у матчі 14-го туру АПЛ Арсенал – Тоттенхем (4:2).

Перемога над Тоттенхемом коштувала Арсеналу 45 тисяч фунтів, повідомляє офіційний сайт FA.

Тоттенхем вперше за 32 роки не пропустив та переміг Арсенал на виїзді

Саме на таку суму оштрафований лондонський клуб за ганебний інцидент у матчі.

Нагадаємо, на 32-й хвилині хавбек гостей Ерік Даєр бурхливо святкував взяття воріт, чим спровокував гравців Арсенала на штовханину. Конфлікт швидко вичерпався, але штрафи залишились.

Футбольна асоціація Англії також покарала Тоттенхем штрафом на 50 тисяч фунтів.

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Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
4 : 2
Тоттенхем
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Теги
Англія Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Футбольна асоціація Англії (FA) Арсенал - Тоттенхем
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