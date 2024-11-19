Арсенал та Тоттенхем виявили інтерес до центрального півзахисника Айнтрахта Хуго Ларссона, повідомляє The Daily Briefing.

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20-річний гравець може стати предметом серйозної конкуренції на трансферному ринку взимку. За інформацією джерела, 20-річний футболіст оцінюється в близько 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Тоттенхем слідкує за гравцем з квітня, але йому доведеться боротися з іншими претендентами.

Ліверпуль також був зацікавлений у Ларссоні влітку. Тому, ймовірно, саме мерсисайдці можуть стати одними з основних претендентів на підписання Хуго цієї зими.

Нагадаємо, Ларссон підписав контракт з Айнтрахтом до літа 2029 року. У цьому сезоні він вже встиг забити 3 голи та зробити 1 асист у 16 матчах за клуб.

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