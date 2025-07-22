Віктор Дьокереш влаштував драму навколо свого майбутнього. Шведський форвард бунтує, вимагаючи трансферу.

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Арсенал запропонував Спортінгу 63,5 мільйона євро плюс 10 млн як бонуси. Як повідомляє журналіст Daily Record Дункан Кастлес, лісабонський клуб хоче отримати 10 млн наступним чином: по 2,5 млн після того, як 27-річний гравець проведе 20-й, 40-й і 60-й матчі за "канонірів", і ще 2,5 млн – у разі виходу до Ліги чемпіонів.

Лондонців такий варіант не влаштовує. Крім того, вони розраховують розбити фіксовану суму (63,5 млн) на 4 платежі, але за це Спортінг вимагає додаткову плату в розмірі 1,2 млн.

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