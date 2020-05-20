Арсенал та Рома розглядають несподіваний обмін гравцями

Арсенал може запропонувати Ромі нестандартне вирішення переговорів щодо Генріха Мхітаряна.

Лондонці готові віддати екс-зірку Шахтаря і доплатити 11-13 млн фунтів за Джастіна Клюйверта, інформує Daily Star.

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Арсенал полював на 21-річного нідерландця ще з часів Аякса, однак зрештою той обрав Рому. Син легендарного Патріка Клюйверта поки не зміг на повну реалізувати себе в Італії, і "каноніри" налаштовані допомогти Джастіну зі зміною середовища. Рома не спроможна викупити Мхітаряна у Арсенала, натомість обмін дозволить зберегти вірменина і заробити трохи грошей. Угоді може посприяти спільний агент обох гравців – Міно Райола.

Додамо, що контракт Клюйверта з "вовками" розрахований до червня 2023 року, ціна за Transfermarkt – 22,5 млн євро. У сезоні 2019/20 він провів 27 матчів (здебільшого виходив на заміну), оформивши сім голів та два асисти.

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