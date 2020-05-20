toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Арсенал та Рома розглядають несподіваний обмін гравцями

13:09 236 Читать на русском
Арсенал та Рома розглядають несподіваний обмін гравцями
Клюйверт і Мхітарян (двоє справа) / Getty Images

Арсенал може запропонувати Ромі нестандартне вирішення переговорів щодо Генріха Мхітаряна.

Лондонці готові віддати екс-зірку Шахтаря і доплатити 11-13 млн фунтів за Джастіна Клюйверта, інформує Daily Star.

Рома загрузла у космічних боргах та змушена продавати головних зірок – Фонсека ризикує втратити лідерів

Арсенал полював на 21-річного нідерландця ще з часів Аякса, однак зрештою той обрав Рому. Син легендарного Патріка Клюйверта поки не зміг на повну реалізувати себе в Італії, і "каноніри" налаштовані допомогти Джастіну зі зміною середовища. Рома не спроможна викупити Мхітаряна у Арсенала, натомість обмін дозволить зберегти вірменина і заробити трохи грошей. Угоді може посприяти спільний агент обох гравців – Міно Райола.

Додамо, що контракт Клюйверта з "вовками" розрахований до червня 2023 року, ціна за Transfermarkt – 22,5 млн євро. У сезоні 2019/20 він провів 27 матчів (здебільшого виходив на заміну), оформивши сім голів та два асисти.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Збірна України може зіграти в Полтаві та Ужгороді
09:55
1704
Теги
Італія Трансфери Англія Трансфери Арсенала Джастін Клюйверт Джастін Клюйверт Рома Рома Міно Райола Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
1
год
:
17
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук