Ювентус розглядає варіант продажу французького хавбека вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Tuttomercatoweb.

Клопп хоче підписати Ремзі – Ювентус подає хороші сигнали

Чи не головними претендентами на Рабйо називають англійські Арсенал та Ньюкасл. Обидві команди готові поборотись за гравця і виходити на Юве. Transfermarkt оцінює Адріена в 30 мільйонів євро.

Зауважимо, півзахисник виступає у Турині з 2019 року. У поточному сезоні Адріен Рабйо має стабільну ігрову практику: 16 поєдинків у всіх турнірах, але лише одна результативна передача.

Маліновський змінив лідера Серії А, Рангнік дебютував з перемоги в МЮ, провали Шевченка та Хаві – підсумки євровікенду