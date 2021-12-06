Арсенал та Ньюкасл боротимуться за хавбека Ювентуса
За півзахисником "Старої синьйори" Адріеном Рабйо стежать одразу два колективи англійської Прем'єр-ліги.
Ювентус розглядає варіант продажу французького хавбека вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Tuttomercatoweb.
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Чи не головними претендентами на Рабйо називають англійські Арсенал та Ньюкасл. Обидві команди готові поборотись за гравця і виходити на Юве. Transfermarkt оцінює Адріена в 30 мільйонів євро.
Зауважимо, півзахисник виступає у Турині з 2019 року. У поточному сезоні Адріен Рабйо має стабільну ігрову практику: 16 поєдинків у всіх турнірах, але лише одна результативна передача.
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