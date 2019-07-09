Арсенал та Манчестер Юнайтед позмагаються за хавбека Саутгемптона

Двоє англійських грандів зацікавлені у переході хавбека Саутгемптона Маріо Леміна.

Одразу декілька англійських команд подали запит Саутгемптону щодо трансферу їх опорного півзахисника Маріо Леміна. Серед клубів, які цікавляться габонцем, – Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лестер та італійська Аталанта, повідомляє Daily Mail.

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До слова, Леміна перейшов у Саутгемптон з Ювентуса влітку 2017 року. У минулому сезоні опорний півзахисник зіграв за "святих" 23 матчі в усіх турнрах, де забив гол і віддав результативну передачу.

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