Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання чотирирічного контракту з нападницею Ліверпуля Олівією Сміт. Вона гратиме під 15-м номером.

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Як інформує ВВС, Сміт перейшла до лав "канонірів" за 1 мільйон фунтів стерлінгів. Це – світовий рекорд трансферів серед жінок. Олівія побила попередній рекорд Наомі Гірми, яка в січні цього року перейшла в Челсі зі Сан-Дієго за 900 тисяч фунтів.

Платіж у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів буде здійснюватися частинами. Також "червоні" отримають відсоток з перепродажу футболістки.

Рік тому Сміт перейшла зі Спортінга в Ліверпуль за 200 тисяч фунтів. У своєму дебютному сезоні вона забила сім голів у 20 матчах жіночої Суперліги, а Ліверпуль посів сьоме місце.

Для порівняння – Кріштіану Роналду після продовження контракту з Аль-Насром заробляє близько 1 млн фунтів стерлінгів за два дні.

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