Арсенал став епіцентром вибуху коронавірусу – позитивні тести здали 4 гравці
22:40 - Читать на русском
Арсенал отримав додаткові проблеми на тлі жахливого старту в чемпіонаті Англії.
Обамеянг, Ляказетт, Вілліан та Рунарссон здали позитивні тести на COVID-19, повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Реал продасть Едегора в Арсенал
Усі четверо пропустили матч проти Брентфорда, якому Арсенал програв з рахунком 0:2. Обамеянг вже встиг здати негативний тест і готовий повернутися до тренувань. Решта троє досі перебувають на самоізоляції.
Додамо, що наступний матч Арсенала запланований на 22 серпня – "каноніри" прийматимуть Челсі.
Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter