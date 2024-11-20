Турецький гравець не потрапляє до стартового складу мадридців, оскільки Карло Анчелотті не довіряє йому на 100%.

Фаворит на заміну Анчелотті в Реалі взяв час на роздуми – він оголосить рішення у наступному році

Як повідомляє Diario Sport, "каноніри" уважно стежать за Ардою Гюлером. 19-річний півзахисник влітку буде вирішувати свою долю в Реалі, оскільки хоче отримувати більше ігрового часу. Якщо мадридці не гарантують йому це, то він спробує знайти нову команду.

Оренда в Арсенал може дозволити Гюлеру продемонструвати власні здібності в АПЛ. "Каноніри" вбачають паралелі з трансфером Мартіна Едегора, якому теж не приділяли достатньо уваги, а у складі англійського клубу він розкрився.

Нагадаємо, що Арда Гюлер приєднався до Реала влітку 2023 року з Фенербахче. Загалом турецький півзахисник відіграв за "вершкових" у 24 матчах, в яких забив шість голів. Його угода з мадридцями діє до 2029 року.

"Артета в Арсеналі тепер задумається, чому Саші немає місця": Грозний – про легку гру і різницю між Яремчуком і Довбиком