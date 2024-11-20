Арсенал спробує провернути трансфер в стилі Едегора – "каноніри" націлилися на зірку Реала, якого ігнорує Анчелотті
Керівництво Арсенала хоче підписати півзахисника збірної Туреччини та Реала Арду Гюлера.
Турецький гравець не потрапляє до стартового складу мадридців, оскільки Карло Анчелотті не довіряє йому на 100%.
Фаворит на заміну Анчелотті в Реалі взяв час на роздуми – він оголосить рішення у наступному році
Як повідомляє Diario Sport, "каноніри" уважно стежать за Ардою Гюлером. 19-річний півзахисник влітку буде вирішувати свою долю в Реалі, оскільки хоче отримувати більше ігрового часу. Якщо мадридці не гарантують йому це, то він спробує знайти нову команду.
Оренда в Арсенал може дозволити Гюлеру продемонструвати власні здібності в АПЛ. "Каноніри" вбачають паралелі з трансфером Мартіна Едегора, якому теж не приділяли достатньо уваги, а у складі англійського клубу він розкрився.
Нагадаємо, що Арда Гюлер приєднався до Реала влітку 2023 року з Фенербахче. Загалом турецький півзахисник відіграв за "вершкових" у 24 матчах, в яких забив шість голів. Його угода з мадридцями діє до 2029 року.
"Артета в Арсеналі тепер задумається, чому Саші немає місця": Грозний – про легку гру і різницю між Яремчуком і Довбиком