Поточна угода іспанця з "канонірами" закінчується влітку 2025 року. Арсенал задоволений тим, як працює Мікель Артета.

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Керівництво Арсенала розраховує, що вмовить 42-річного фахівця залишитися на чолі клубу на довгий час. Як інформує Daily mail, "каноніри" готові запропонувати Артеті новий контракт і підвищити йому зарплатню. Наразі Мікель отримує 9 мільйонів фунтів на рік. За новою угодою ця сума збільшиться і буде близькою до того, що отримує Пеп Гвардіола в Манчестер Сіті (20 млн фунтів).

Нагадаємо, що Артета очолив Арсенал у 2019 році. Під його керівництвом клуб здобув Кубок Англії та двічі вигравав Суперкубок Англії.

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