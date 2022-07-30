Арсенал і Севілья зустрілися у поєдинку за Кубок Емірейтс. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Кубок Емірейтс 30 липня 2022 року

Арсенал – Севілья – 6:0

Голи: Сака, 10 (пен.), 19, Жезус, 13, 15, 77, Нкетія, 89

У Лондоні на стадіоні Емірейтс "гармаші" після 3-річної перерви повернулися до розіграшу кубка імені свого спонсора. Вже до 19 хвилини рахунок був 4:0 – по два голи до свого активу записали Сака та Жезус.

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По перерві Севілья намагалась відігратись, але спроби були марними. Натомість Арсенал ще двічі розписався у воротах Буну. Жезус довершив своє шоу третім голом, а крапку поставив Нкетія. Зінченко провів на полі 79 хвилин і був доволі активним.