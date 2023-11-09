В рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 провели два матчі у квартеті В. Звіт про них читайте на "Футбол ".

Чемпіонат Англії 2023/23, 4-й тур, група В

Арсенал – Севілья – 2:0

Голи: Троссар, 29, Сака, 64

ПСВ – Ланс – 1:0

Гол: Де Йонг, 12

Лунін допоміг Реалу дострокового пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги

Зінченко не потрапив у старт на домашню зустріч з Севільєю, поступившись місцем для Томіясу. Українець залишився поза основною вже у другому матчі поспіль, а в інших матчах його регулярно ротували з японцем. Це тривожить, однак робити далекоглядні висновки зарано – у протистоянні з "рохібланкос" рішення довіритись Такехіро пояснюється тактичною доцільністю.

Томіясу краще діє в обороні, а у Севільї сильні фланги – саме тому він виходив у старті ще в Іспанії. Втім, у першому таймі іспанці взагалі нічого не запропонували на чужій половині. Нервіонці пішли на перерві з 32% володіння, не завдавши жодного удару по воротах. Навіть кутових не було, але і Арсенал не вражав.

Підопічні Мікеля Артети конвертували свої 68% володіння лишень у шість ударів. Половина з них було проведена після стандартів. П'ять пострілів потягнули всього на 0,34 очікуваних голи, а по факту моментів взагалі не виникало. За винятком одного – на 29-й хвилині Сака отримав закидання від Жоржінью, влетів у штрафний і викотив пас у спини захисника. Троссар замкнув, відкривши рахунок!

На перерву команди відправились при мінімальній перевазі Арсенала. Зрозумівши, що оборона "канонірів" залишається без роботи, Мікель Артета провів заміну – Томіясу покинув поле, а Зінченко зайшов! М'яч одразу почав рухатись між лініями, однак лондонці все одно не загостроювали. У перші 17 хвилин другого тайму пригадується тільки лонгшот Хаверца повз дальній кут.

А потім Арсенал забив гол. На 64-й хвилині Мартінеллі прийняв вкидання з ауту й виконав передачу під ривок Сака, а той переграв Педросу на краю штрафного й пробив у дальній нижній – 2:0! Вкидання, до речі, виконав Зінченко, причому це було зроблено на хід Мартінеллі. За кілька хвилин після цього українець міг і сам відзначитись, спіймавши відскок перед карним майданчиком і бахнувши з лету, однак Дмітровіч парирував.

Після цього моментів майже і не було (за винятком двох непоганих атак Севільї). А от без важливих подій не обійшлося – на 82-й хвилині Сака отримав по ногах і зашкутильгав. Травмованого Букайо довелося замінити.

Зінченко ж десь примудрився отримати жовту картку. Загалом, він провів свій звичний матч – як і більшість футболістів Арсенала. Фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів" з рахунком 2:0. Лондонці набрали 9 очок, зберігаючи лідерство у групі й тримаючи 4-очковий гандикап від ПСВ з Лансом.

У паралельній зустрічі ПСВ приймав Ланс. Перший тайм виявився не найбільш цікавим, однак вболівальники побачили ранній гол. Його провів Люк де Йонг – на 12-й хвилині капітан ейндховенців відклеївся від Дансо й замкнув навіс Бакайоко. 1:0!

В другому таймі моментів було значно більше, причому у виконанні обох команд. Гра розкрилась, але побачити бодай ще один забитий м'яч не вдалося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу ПСВ, однак у боротьбі розподіл останніх трьох місць ще нічого не вирішено.

Нідерландці і французи мають по 5 залікових балів, але завдяки кращій статистиці особистих зустрічей Ейндховен посідає другу сходинку. Севілья ж тримається четвертою з двома пунктами у активі.

Кейн дублем вивів Баварію в плей-офф ЛЧ, МЮ в божевільному матчі віддав перемогу Копенгагену та опустився на дно