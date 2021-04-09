"Гра була під контролем. Ми забили гол, на який розраховували, але також втратили ряд відмінних моментів. Ми кілька разів зіграли не так, як слід було, і підставили себе, допустивши кутовий біля наших воріт. Суперник відправив якомога більше гравців в штрафний, і сталося те, що часом відбувається. Після гри тепер зовсім інші відчуття.

Славія на останніх секундах вирвала виїзну нічию з Арсеналом

Славія – хороший суперник, який переміг міцні команди. Проти неї складно. Тепер нам потрібно перемагати в наступній грі. Наша мета – здобути перемогу, треба забивати. Раніше нам вдавалося досягати успіху, а тепер слід його повторити", – зазначив Артета у коментарі BBC.

Нагадаємо, Арсенал вдома не зміг обіграти Славію – чехи на останніх хвилинах врятували нічию (1:1). Матч-відповідь відбудеться 15 квітня, початок о 22:00.

Ліга Європи, 1/4 фіналу: Аякс віддав перемогу Ромі, Ман Юнайтед розібрався з Гранадою, Вільяреал знову здолав Динамо