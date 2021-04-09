"Арсенал сам себе підставив": Артета пояснив нічию зі Славією в Лізі Європи
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився враженнями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти чеської Славії.
"Гра була під контролем. Ми забили гол, на який розраховували, але також втратили ряд відмінних моментів. Ми кілька разів зіграли не так, як слід було, і підставили себе, допустивши кутовий біля наших воріт. Суперник відправив якомога більше гравців в штрафний, і сталося те, що часом відбувається. Після гри тепер зовсім інші відчуття.
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Славія – хороший суперник, який переміг міцні команди. Проти неї складно. Тепер нам потрібно перемагати в наступній грі. Наша мета – здобути перемогу, треба забивати. Раніше нам вдавалося досягати успіху, а тепер слід його повторити", – зазначив Артета у коментарі BBC.
Нагадаємо, Арсенал вдома не зміг обіграти Славію – чехи на останніх хвилинах врятували нічию (1:1). Матч-відповідь відбудеться 15 квітня, початок о 22:00.
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