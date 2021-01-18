Арсенал розгромив Ньюкасл і повернувся у верхню десятку турнірної таблиці АПЛ
В рамках поєдинку 19-го туру АПЛ Ньюкасл зазнав нищівної поразки на Емірейтс.
Арсенал після розгрому від Ман Сіті у Кубку Ліги набрав пристойний хід, не програвши у жодному з наступних п'яти матчів у всіх турнірах і вигравши чотири з них. Перемога над кризовим Ньюкаслом, який не перемагав у восьми поєдинках поспіль, підняла б північних лондонців на десяту позицію в турнірній таблиці – для нинішніх "канонірів" це було дуже важливо.
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Арсенал здорово стартував, ледь не відкривши рахунок на 15-й хвилині після дальнього удару Сака. Дарлоу парирував його на Обамеянга, якому залишалося пробити у порожні ворота з гострого кута – втім, П'єр-Емерік примудрився влучити у дальню стійку.
Моментів настільки високої якості у господарів до перерви вже не виникало, хоча загалом вони тримали ініціативу. Ньюкасл же виглядав пригнічено, хоча й огризнувся непоганим пострілом Керолла з дистанції над поперечиною.
Відпочивати команди пішли за нулів на табло, але в другому таймі "сороки" розвалилися. Вже на 50-й хвилині вони пропустили гол Обамеянга – габонець отримав класну діагональ від Парті, пройшов лівим флангом у штрафний та вистрілив точно в ближню дев'ятку. Ще за одинадцять хвилин Арсенал подвоїв свою перевагу зусиллями Сміта-Роу, якому вдався класний прохід лівим флангом з прострілом у центр карного майданчика під удар Сака.
Зрештою, на 77-й хвилині Соареш зайшов у штрафний справа, викотивши м'яч під постріл Обамеянга з 11 метрів – 3:0. Ньюкасл у відповідь не створив нічого. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Арсенала.
Таким чином, Арсенал набрав 27 очок і вийшов на десяту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Ньюкасл, маючи в активі 19 залікових балів, залишається п'ятнадцятим.
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