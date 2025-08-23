"Каноніри" розпочали чемпіонат зі скандальної перемоги на Олд Траффорд, продемонструвавши дуже слабкий футбол. Особливо розчарував Дьокереш, який зробив 5 дотиків до м'яча. Так грати у рідних стінах лондонці не мали права – тим паче, коли у гості приїхав скромний Лідс.

Арсенал офіційно завершив трансфер гравця збірної Англії – рекордний продаж клубу АПЛ

Стартовому свистку передувала презентація чергового новачка. Арсенал за 60 млн фунтів стерлінгів підписав Езе – вінгер збірної Англії вийшов на газон Емірейтс і отримав порцію аплодисментів. Про трансфер офіційно оголосили всього за кілька годин до матчу, тож до заявки Еберечі не потрапив. Як і Зінченко.

Лідс доволі гідно тримався у перші 30 хвилин. На цьому відрізку пригадується тільки один гострий момент господарів, який виник із високого пресингу. Субіменді накрив Стаха, відібрав м'яч і одразу ж перевів його в центр штрафного, на самотнього Дьокереша – втім, нападник не зміг завдати нормального удару.

Йоркширці досить швидко огризнулись корнером, який замкнув Стрейк. Відірвавшись від Тімбера, центрбек Лідса пробив головою під поперечку, однак Рая парирував. За таку нахабність королі стандартів не пробачили – на 34-й хвилині вже Тімбер пробив головою, замкнувши навіс з кутового. Без шансів для Перрі. 1:0!

От тільки ейфорія на Емірейтс тривала недовго. На 38-й хвилині Мікель Артета змушений був зняти Едегора. Капітан невдало приземлився після єдиноборства зі Стахом, відчувши біль у плечі. За 11 хвилин він не пройшов, вибивши Мартіна з колії, тож на полі з'явився Нванері.

Втім, відсутність норвежця аж ніяк не допомогла Лідсу. Йоркширці нічим не загрожували, а перед перервою ще й пропустили вдруге. Райс допоміг Субіменді з відбиранням на чужій третині, після чого баск виконав пас Тімберу – Юрр'єн же запустив передачу під ривок Сака. Букайо легко відклеївся від Гудмундссона, влетів на правий край штрафного та потужно пробив над плечем Перрі. 2:0!

За дві хвилини після відновлення гри "каноніри" влаштували розгром. Калафйорі у дотик закинув м'яч за спини на Дьокереша, а той змістився з лівого флангу в карний майданчик – де увімкнув дриблінг, продершись крізь двох захисників. Все завершилось ударом під ближню стійку. 3:0! Віктор забив дебютний гол за Арсенал.

І знову факт взяття воріт був зіпсований травмою лідера. На 57-й хвилині довелося замінити Сака. Травма не була контактною – схоже, вінгер потягнув задню поверхню стегна. Замість Букайо випустили Троссара.

А ще через три хвилини Арсенал довів справу до 4:0, вдруге потішивши Ніколя Жовера. Гол прилетів після подачі з кутового, яку замкнув Тімбер. Удар накрили, потім Саліба намагався пробити в скупченні захисників – у цій метушні Тімбер встиг зорієнтуватись, вгативши по м'ячу ще раз. Нідерландець не схибив.

Всі питання щодо результату були зняті, тож Мікель Артета став проводити заміни. Зокрема, сталося два дебюти – фулбек Москера, який виступав Валенсію, вийшов замість Тімбера, однак публіку цікавив інший футболіст. Разом з Крістіаном з'явився і Макс Доуман, якого вважають вундеркіндом академії "канонірів".

Юнак вийшов у віці 15 років і 235 днів. У історії АПЛ було лишень три футболісти, які дебютували в АПЛ до 16 років – "канонір" Нванері (15 років 181 день) і Джеремі Монга з Лестера (15 років 271 день). Доуман був дуже активним, а у компенсований час хавбек ще й пенальті заробив.

Дьокереш впевнено його реалізував, встановивши остаточний рахунок у зустрічі. 5:0! Арсенал починає новий розіграш АПЛ з двох перемог поспіль, не пропустивши жодного гола.

