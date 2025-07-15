Трансфер форварда Віктора Дьокереша зі Спортінга до Арсенала знову опинився під питанням – про це повідомляє португальське видання Record.

Арсенал дотискає трансфер найкращого бомбардира Європи

За даними джерела, клуби погодили базову суму в 70 мільйонів євро, ще 10 мільйонів мали б надійти у вигляді бонусів. Однак саме ці додаткові виплати викликають розбіжності. Спортінг вимагає, щоб більшість бонусів були легкими для досягнення, тоді як Арсенал не погоджується на такі умови. Повідомляють, що лише 3 мільйони з бонусів можна вважати "легкодоступними", і ця розбіжність загрожує провалом угоди.

Дьокереш і його агент можуть навіть вдатися до публічного втручання, щоб врятувати трансфер.

Нагадаємо, що швед був однією з головних цілей на ринку цього літа. Хоча ним цікавився також Манчестер Юнайтед, саме Арсенал вважається фаворитом на підписання зіркового нападника.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер