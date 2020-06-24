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Арсенал ризикує втратити Мартінеллі до кінця сезону – молоду зірку травмував свій же партнер

12:13 - Читать на русском
Арсенал ризикує втратити Мартінеллі до кінця сезону – молоду зірку травмував свій же партнер
Габріел Мартінеллі / Reuters

Головний тренер Арсенала Мікель Артета повідомив невтішні новини щодо здоров'я форварда Габріела Мартінеллі.

"Вчора у нас були дійсно погані новини після тренувань. Мартінеллі зазнав травми, його вдарив інший гравець, і Габріел пошкодив своє коліно.

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Лікарі оцінюють важкість травми, але вона виглядає не дуже добре. Наразі ми не знаємо, чи це надовго, але схоже, що він пропустить кілька місяців", – цитує Артету Sky Sports.

До слова, 18-річний Мартінеллі став справжнім відкриттям поточного сезону, відзначившись 10 голами та 4 асистами у 26 матчах.

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Теги
Англія Мікель Мікель Артета Габріел Габріел Мартінеллі Арсенал Арсенал
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