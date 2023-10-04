"У першому таймі він намагався вдарити по м'ячу п'ятою і щось відчув. Це проблема з м'язами. Йому було некомфортно грати, і нам довелося його замінити. Більше ми нічого не знаємо. Очевидно, що пошкодження було досить серйозним і не дозволило йому продовжити матч. Це викликає у нас занепокоєння. Я гадки не маю, чи зможе Сака зіграти наступними вихідними.

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Нещодавно Букайо отримував удар, але з того часу він видужав. Наразі був рух п'ятою назад, який міг призвести до травми такого типу. Подивимося, наскільки вона серйозна. Він не пропускав матчі останнім часом, окрім гри з Брентфордом у Кубку ліги, де ми дали йому відпочити, але це все", – розповів Артета під час флеш-інтерв'ю.

До слова, матч проти Ланса для Саки завершився на 34-й хвилині. За цей час він встиг допомогти Габі Жезусу відкрити рахунок. Це ушкодження може стати великою проблемою для Арсенала, адже вже 8 жовтня "каноніри" зіграють з Манчестер Сіті в рамках АПЛ.

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