У серпні неподалік Стокгольма сталася стрілянина в будинку родича одного з агентів Віктора Дьокереша. Поліція розслідує причини інциденту.

Як повідомляє Daily Mail, є підозри, що конфлікт пов'язаний з трансфером Віктора Дьокереша в Арсенал. Нібито, родич агента гравця похвалився отриманням частини гонорару. Поліція Швеції раніше висловлювала занепокоєння тим, що організована злочинність може нападати на осіб, які працюють у професіональному футболі, з метою вимагання.

Дьокереша викликали до суду як свідка. Він даватиме свідчення щодо діяльності Хасана Четінкая. Два видання, Fotboll Sthlm і Expressen, зазначали, що агентство HCM Sports Management пов'язано зі злочинними угрупованнями.

Судовий процес заплановано на 4-11 лютого 2026 року. У цей період Арсенал проведе два матчі в АПЛ – проти Сандерленда та Брентфорда. Існує ймовірність, що це може вплинути на присутність Віктора Дьокереша у заявці Арсенала.

До слова, форвард приєднався до "канонірів" цього літа за 65 мільйонів євро.

