Арсенал проявляє інтерес до Рубена Діаша

Захисник Бенфіки та збірної Португалії може піти на підвищення цього літа.

Лондонський Арсенал готовий поборотися за Рубена Діаша, інформує Daily Mail.

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22-річний центрбек чемпіонів Португалії може стати заміною капітану "канонірів" Лорану Кошельни, який не приховує свого бажання покинути Лондон. У Діаша є клаусула в розмірі 54 мільйонів фунтів, однак англійці сподіваються збити ціну на переможця Ліги націй.

Нагадаємо, цього літа інтерес до Діаша проявляв мадридський Реал.

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