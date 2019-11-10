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Арсенал провів переговори з Луїсом Енріке, – ЗМІ

10:07 109 Читать на русском
Арсенал провів переговори з Луїсом Енріке, – ЗМІ
Луїс Енріке / Eurosport

Колишній наставник Барселони та збірної Іспанії Луїс Енріке може замінити свого співвітчизника Унаї Емері на посаді головного тренера лондонського Арсенала.

Директор "канонірів" Рауль Санлеї побував в Іспанії, де зустрівся з іменитим тренером, інформує Metro. Енріке був головною кандидатурою на заміну Арсена Венгера у 2018-му році, однак тоді сторони не змогли домовитися і лондонців очолив Емері. Останнім місцем роботи 49-річного фахівця була збірна Іспанії, яку він покинув у червні цього року через особисті причини.

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Нагадаємо, раніше Санлеї зустрічався з Жозе Моурінью, який, як повідомляла британська преса, вразив функціонера своїми ідеями. Щоправда, потім одіозного португальця пов'язували з Баварією.

Зазначимо, що під керівництвом Унаї Емері Арсенал не може перемогти протягом чотирьох матчів АПЛ. Команда посідає шосте місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони ЛЧ на 8 очок.

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Теги
Англія Рауль Санлеї Арсенал Арсенал Луїс Енріке Луїс Енріке Жозе Моурінью Жозе Моурінью Унаї Емері Унаї Емері
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