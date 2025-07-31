Арсенал та Тоттенхем зіграли у товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Арсенал – Тоттенхем – 0:1

Гол: Сарр, 45

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Матч між Арсеналом та Тоттенхемом очікувався насамперед через потенційний дебют зірки "канонірів" Віктора Дьокереша та Крістіана Москери. Втім, новачків команди, як і українця Олександра Зінченка, головний тренер Арсенала Мікель Артета залишив у першому таймі на лаві запасних.

Рахунок у матчі відкрили гравці Тоттенхема – на 45-й хвилині Папе Сарр скористався неузгодженістю в діях захисту Арсенала, перехопив м’яч і з центру поля закинув його за спину Давіду Рая.

У другому таймі на 77-й хвилині на поле синхронно разом із Зінченком вийшли Дьокереш і Москера. Втім, до кінця зустрічі справді небезпечних моментів було обмаль – красномовною є статистика: обидві команди завдали лише по одному удару в площину воріт. Арсенал більше володів м’ячем, тиснув на ворота Вікаріо, однак рахунок так і не змінився.

Pape Matar Sarr | Arsenal 0-1 Tottenham



Pape Matar Sarr hunt David Raya from halfway linepic.twitter.com/mKo8Y4loVs — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

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